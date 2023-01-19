Нужна собственная платформа - Томас Рёпер о перспективах блокировки YouTube в России

Вопрос блокировки видеохостинга YouTube в России стал вновь актуальным после отключения блогов россиян от монетизации. По мнению IT- специалистов, это показывает отношение владельцев к гражданам России как к людям «второго сорта», а стране необходимо развивать собственные медиа-платформы. Но пока что отечественные видеоплатформы не настолько хороши, чтобы с уходом YouTube граждане легко смирились, считает автор проекта «Anti-Spiegel», немецкий журналист Томас Рёпер, назвавший блокировку хостинга в России дискуссионным вопросом.

Объективно владельцы хостинга нарушают российское законодательство, есть все основания его заблокировать. Юридически давно пора заблокировать сервис, при этом России нужна собственная альтернативная платформа.

«С юридической точки зрения блокировка YouTube была бы понятна, а с практической — это ничего не даст. Плюс ко всему, это скорей только вызовет недовольство граждан, учитывая, сколько людей ежедневно пользуются YouTube. Поэтому вопрос блокировки юридически однозначно оправдан, а на практике – эффект под вопросом», - подчеркнул журналист.

Ранее эксперты замечали, что российские аналоги хостинга уже есть, их необходимо развивать, не вкладываясь в американский сервис. В числе поддерживающих блокировку – бизнесмен Евгений Пригожин, который назвал YouTube «информационной чумой».