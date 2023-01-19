Оставшийся без работы на Первом канале Познер начал выступать с Ярмольником в Лос-Анджелесе

В Сети появился видеоролик, на котором Владимир исполняет композицию под пианино. На кадрах Ярмольник сперва неподвижно стоит за спиной журналиста в темном костюме и белой рубашке, а затем прихлопывает в такт музыке. Познер же появился на сцене в черном пиджаке и светлых брюках. Сначала ведущий пел спокойно, но после этого начал активно притопывать и шевелить руками.

Отметим, после начала СВО в социальных сетях журналист признавался, что Первый канал не показывает его программу в связи с изменением в эфирной сетке. Оставшийся без денег журналист оправился искать счастья за рубеж. Познер является гражданином России, США, Франции. Видимо, он решил развлекать американскую публику пением.



Оставшийся без работы на Первом канале Владимир Познер считает, что может не только вести программы на российском телевидении, но еще обладает полезными навыками, которые могут ему принести доход. Журналиста увидели поющим в Лос-Анджелесе в паре с Леонидом Ярмольником.