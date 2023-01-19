Приехавшая в США актриса Чулпан Хаматова заявила о завершении актерской карьеры

Покинувшая родину Чулпан Хаматова сейчас пытается наладить жизнь за рубежом, куда она после февральских событий переехала с дочками. Перечеркнув все, актриса начала строить свою карьеру. Она сейчас работает в театре в Риге, гастролируя со спектаклями по различным странам.

Недавно артистка выступала в Сан-Франциско, затем приехала в Кремниевую долину, где дала интервью Ксении Чабаненко. Автору YouTube-канала Tekiz Хаматова призналась: она жалеет, что стала актрисой.



«Каждый раз, когда начинают трястись руки на сцене, думаю: ''почему выбрала эту профессию? За что не люблю себя так? Проклинала себя, что стала актрисой… Очень хочу побыстрее отказаться от актерства, оставить для души радиопередачи, или читать стихи, которые люблю», - шокировала Хаматова.