Прохор Шаляпин пожаловался на удаление его выступления из программы Леонида Якубовича «Поле чудес»

Прохор Шаляпин в своем блоге рассказал, что часто ему фанаты задают вопросы, почему он редко выступает на ТВ с песнями. Ведь он является профессиональным певцом.

Артист решил объясниться. Прохор признался, что периодически его приглашают исполнить ту или иную песню в программах. Но после монтажа эпизоды с его участием вырезают. Получается, что поет исполнитель для узкого круга, для людей, которые находятся в студии телевизионных передач. Такое отношение к себе Шаляпин назвал несправедливым.

Даже русские народные песни, составляющие большую часть моего репертуара и моей жизни, вырезают из федеральных эфиров. Мол, не нужно это никому, это не модно, — посетовал шоумен.

Также он добавил, что ярким примером тому является случай с "Полем чудес" несколько лет тому назад. Леониду Якубовичу он спел прекрасную песню "Богиня", но ее вырезали без объяснения причин и извинений.

Причем они сами пригласили и сами выбрали эту песню. Сегодня мы хотим от общества нереального патриотизма, сплоченности. От общества, которое много лет отучали от русского, родного, объединяющего изнутри.



