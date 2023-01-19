Шакира узнала об изменах экс-мужа Жерара Пике из-за пустой банки клубничного варенья в холодильнике

45-летняя всемирно известная певица Шакира рассказала о том, как узнала об изменах бывшего мужа футболиста Жерара Пике. Напомним, пара распалась летом минувшего года после 11 лет отношений из-за постоянных измен спортсмена.

Футболист закрутил роман со студенткой Кларой Чией Марти, с ней он встречается до сих пор. Шакира после развода получила опеку над двумя общими сыновьями.

Недавно артистка выпустила новый трек, в котором рассказала правду об экс-супурге: чем он увлекался, как к ней относился. Об измене спортсмена певица узнала благодаря пустой банке из-под клубничного варенья в холодильнике. По словам звезды, в семье никто никогда не ел клубничное варенье, поэтому она на это обратила внимание.

После этого Шакира стала замечать другие мелочи, которые указывали на то, что в доме бывают посторонние. Оказалось, что это были любовницы Пике.