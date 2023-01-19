Стендапер Долгополов, после СВО сбежавший из России, прячется в Белграде от ЧВК «Вагнер»

Стендапер Александр Долгополов, который сбежал из России, отменяет свои выступления в Белграде. Причины - это страх перед ЧВК "Вагнер".

После начала СВО артист посчитал обстановку в РФ для себя неподходящей и покинул страну. С шоу он должен был выступить в Белграде 28 января. Но решил отменить концерт. Причина - ЧВК "Вагнер".

Выступление Александр в Белграде должно было состояться уже 28 января. Однако 16 января всем обладателям билетов разослали сообщение об отмене выступления. По заявлению организаторов, они приняли такое решение из-за возросшей активности ЧВК "Вагнер" Сербии, - пишет Царьград.

Дело в том, что в январе 2023 года в сербских СМИ появились слухи, что якобы ЧВК "Вагнер" вербует новобранцев на Балканах. Как сообщается, никаких официальных заявлений от ЧВК нет, никаких представителей "Вагнера" в Сербии тоже не было.