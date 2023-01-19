У российской спецоперации на Украине появился свой музыкальный хит

Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин, выступающий с концертами в зоне спецаильной воееной операции, рассказал о том, что музыкальный хит "Триста тридцать три" он написал на листочке всего за 3 минуты. Теперь ее знает каждый боец на передовой.

Видеоролик, на котором артист в авто в зоне СВО под гармонь поет песню "Триста тридцать три", появился в Сети и быстро набрал популярность. 49-летний Ванюшкин признался, что он подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, давно воевал в Чечне. В Тамбове какое-то время работал тамадой, после начала СВО хотел пойти добровольцем на фронт, но сдержаи четверо детей.

"Потом подумал: вдруг принесу больше пользы в гражданском качестве –гармонь, гуманитарка. Если призовут, то пойду без не раздумий! Всех предупредил", - сказал он.

Артист решил поддержать бойцов, он начал возить на передовую гумпомощь, заодно там выступать.