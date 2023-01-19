Украинцы пытаются отменить актера Уилла Смита за видеоролик под русскую песню в соцсетях

Популярный актер Уилл Смит из США выложил видеоролик в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) под ремикс композиции российского исполнителя Xcho «Я и ты».

В ролике был показан процесс создания музыкального видео с автомобилем. Армия российских поклонников поддержала артиста. Фанаты поблагодарили американскую звезду за публикацию с хитом на русском языке.

А вот пользователям с Украины такой поступок исполнителя не понравился. Они раскритиковали Уилла в комментариях и даже попытались отменить.

Пожалуйста, не используй российские хиты, если поддерживаешь Украину;

Ты что за Россию? Остановись;

Только не русские песни, ты поддерживаешь русский терроризм,

В то время, как русские устраивают на Украине геноцид, русская песня, серьёзно? — пишут возмущенные украинцы.

Сам Смит пока что никак не отреагировал на хейт и критику.