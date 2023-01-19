«Уральские пельмени» начали свой новый гастрольный тур с выступления на сцене Дубайской оперы

В середине января, а именно 17 января2023 года, на сцене Дубайской оперы появились «Уральские пельмени». У одной из самых популярных команд КВН как-раз начался новый гастрольный тур.

Сообщается, что самый дешевый билет на шоу можно было приобрести за 12 тысяч рублей. Места в ВИП-зале стоили от 22 тысячи рублей.

Артисты продемонстрировали эксклюзивное шоу, которого ранее не было в эфирах. На сцену шоумены вышли полным составом: Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Дмитрий Соколов, Ксения Корнева, Илана и другие.

После Дубай «Уральские пельмени» отправятся на гастроли в Казахстан. Однако без россиян местная публика тоже не останется. 20 января там выступит юморист Нурлан Сабуров. 14 января в одном из ночных клубов и ресторане в самом центре Дубая приезжала Клава Кока, а на Новый год ОАЭ отведали Александр Ревва, Валерий Меладзе, Иванушки International.



