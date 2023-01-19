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В Telegram напомнили историю названия улицы Павших Героев в освобожденном Соледаре

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В Telegram напомнили историю названия улицы Павших Героев в освобожденном Соледаре
Военные новости
Фото из открытых источников

Город Соледар в ДНР 11 января 2023 года был освобожден от подразделений украинской армии бойцами ЧВК «Вагнер». Автор Telegram-канала Astra Militarum напомнил, что это не первый случай, когда русским силам приходилось выбивать врага с этой территории.

«Вагнеровцы», как и бойцы Красной армии в 1943 году, разгромили противника, продолжив освобождение Донбасса.   

«Читая очередные сводки из освобожденного Соледара, наткнулся на сообщение о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» ведут мероприятия по зачистке в районе улицы Павших Героев, находящейся рядом с соляным рудником №7», – сообщил автор канала.

Он напомнил, что восемьдесят лет назад за город бились 52-я стрелковая дивизия и 178-я танковая бригада. Именно в честь этих отважных бойцов был названа одна из улиц освобожденного города.

Также Astra Militarum считает, что было бы символично повторить еще одно знаменательное событие Великой Отечественной войны – освобождение города Бахмут. Расположенный к югу от Соледара населенный пункт высоко ценится командованием ВСУ, поэтому действующим на этом направлении «вагнеровцам» противостоят наиболее боеспособные подразделения противника, а также сюда переброшены дополнительные отряды, укомплектованные необходимым оружием и техникой.

По последним данным, «музыканты» продвинулись на юге Бахмута после освобождения Опытного, а также продолжается наступление с восточного направления, где полностью была занята улица Трудовые резервы и часть улицы Совхозной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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