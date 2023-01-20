Политолог Орлов прокомментировал недавнее заявление руководителя польского правительства Моравецкого по вопросу об украинском кризисе и поставках западных государств киевскому режиму. Моравецкий в интервью польскому телевизионному каналу отметил, что европейский союз уже начинает истощаться вследствие выделяемых средств на поставки.

Орлов указал, что это заявление премьер-министра Польши соответствует имеющимся сведениям, полученным в результате социологических исследований. Политолог привел данные, что около 60% жителей Австрии и Германии выступают за дипломатическое урегулирование украинского кризиса, даже если киевскому режиму для этого придется принять условия Российской Федерации.

«Европейцы не понимают, почему они должны страдать и терпеть лишения из-за граждан государства, не являющегося частью ни Европейского союза, ни НАТО», – отметил Орлов.