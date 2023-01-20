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Польский публицист выразил мнение о внешней политике США

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Польский публицист выразил мнение о внешней политике США
В Мире
Фото из открытых источников

Польский публицист Грыгуч выразил мнение о причинах, по которым американские политические власти продолжают борьбу с Российской Федерацией в украинском кризисе. Он отметил, что политическое руководство США не хочет признавать изменившуюся геополитическую ситуацию и утрату своих прежних позиций на международной арене.

С другой стороны, Грыгуч отметил, что американские политики привыкли не считаться с интересами своих союзников, используя их в своих целях. Публицист полагает, что США стремятся как можно больше уменьшить международное значение государств Европейского союза, чтобы в случае их перехода в сферу влияния России или Китая они бы уже не оказывали заметного воздействия на геополитический расклад.

«США уничтожат и ослабят Европу хотя бы и потому, что если будут вынуждены оставить ее под влиянием России и Китая, в рамках большого евразийского региона, то надо сделать все для того, чтобы Европейский союз был менее привлекателен, чтобы не добавлял к общему потенциалу Евразии. Это большая битва», – заявил Грыгуч.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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