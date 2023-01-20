Актер Дмитрий Назаров сорвался на поклонника после увольнения из МХТ

Дмитрий Назаров был уволен Константином Хабенским из МХТ им. Чехова за свои антироссийские высказывания. Теперь артист, изгнанный из театра, потерял место не только в театре.

Стало известно, что актера перестали звать в новые проекты. Также разочаровались в артисте, отвернувшемся от РФ в тяжелое время, многие поклонники.

Сейчас Назаров рискует потерять все остатки уважения. Недавно у знаменитости сдали нервы и случился настоящий срыв. Он без причин накинулся на одного из фанатов. Подписчики в блоге спросил у актера о его планах на предстоящие выступления.

Актер сообщил, что "перед ним извиняются целые города " и добавил, что те, кто принимает решения об отмене концертов, публику "обокрали".

При этом досталось фанату. Назаров его обругал, не стесняясь в своих выражениях.

"Нижний Новгород, Нижний Тагил, Челябинск просят прощения за идиотов, которые обворовали их, меня не пустив. Поняли, что педагог оральный?!" - сорвался 65-летний Дмитрий.



