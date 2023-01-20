Актер Дмитрий Назаров сорвался на поклонника после увольнения из МХТ

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные
В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в
Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля.
Во время беседы с Ксенией Чабаненко Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время своего выступления в американском Сан-Франциско.
Александр Ревва осенью выпустил видео на хит «Красивое тело». В клипе артист в шуточной манере демонстрирует публике физическую форму. Ролик набрал
Советский и российский актер, Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о проблемах. Он пожаловался на плохое самочувствие. В ходе беседы актер
Вся новая никотиносодержащая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья российских потребителей и для антитабачной политики в целом в
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подводятся результаты работы
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