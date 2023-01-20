Yandex.RTB

Актер Дмитрий Назаров сорвался на поклонника после увольнения из МХТ

Image 16+
Актер Дмитрий Назаров сорвался на поклонника после увольнения из МХТ
Знаменитости
Фото из открытых источников

Дмитрий Назаров был уволен Константином Хабенским из МХТ им. Чехова за свои антироссийские высказывания. Теперь артист, изгнанный из театра, потерял место не только в театре.

Стало известно, что актера перестали звать в новые проекты. Также разочаровались в артисте, отвернувшемся от РФ в тяжелое время, многие поклонники.

Сейчас Назаров рискует потерять все остатки уважения. Недавно у знаменитости сдали нервы и случился настоящий срыв. Он без причин накинулся на одного из фанатов. Подписчики в блоге спросил у актера о его планах на предстоящие выступления.

Актер сообщил, что "перед ним извиняются целые города " и добавил, что те, кто принимает решения об отмене концертов, публику "обокрали".

При этом досталось фанату. Назаров его обругал, не стесняясь в своих выражениях.

"Нижний Новгород, Нижний Тагил, Челябинск просят прощения за идиотов, которые обворовали их, меня не пустив. Поняли, что педагог оральный?!" - сорвался 65-летний Дмитрий.

 


Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Певец Стас Михайлов похорошел вслед за Филиппом Киркоровым после новогодних праздников

Вчера, 22:25

Актер Дмитрий Назаров сорвался на поклонника после увольнения из МХТ

Вчера, 22:02

Звезда «Гардемаринов» Михаил Мамаев заявил, что отправился в зону СВО

Вчера, 21:40

Мельникова высказалась о своем отъезде из РФ после слов Охлобыстина об избиениях

Вчера, 16:57

Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями

Вчера, 16:48

Перечислены самые яркие эпизоды из жизни олимпийского фигуриста Костомарова

Вчера, 16:34

«Надо про них забыть»: в Госдуме рассказали, как бороться с концертами группы «Би-2»

Вчера, 16:29

Ольга Бузова жестко «избила» Сашу Стоуна, Диму Масленникова и Алексея Столярова

Вчера, 16:20

Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ

Вчера, 16:16

Певица Татьяна Буланова заявила, что планирует летом выйти замуж за бизнесмена

Вчера, 15:46

StarHit: Агата Муцениеце пожаловалась на плохое настроение у дочери из-за развода родителей

Вчера, 15:40

Актера Шайю ЛаБафа заметили в женском платье и на каблуках

Вчера, 15:11

Телесеть HBO решила отменить перезапуск сериала «Сплетница» после второго сезона

Вчера, 13:24

Певица Слава вскоре впервые станет бабушкой

Вчера, 13:21

Ида Галич ответила на критику прически ее двухлетнего сына Леона

Вчера, 13:14

Режиссер Егор Кончаловский заявил о жалости к оставшейся без всего певице Алле Пугачевой

Вчера, 12:49

В Госдуме объяснили показ фильма «Чебурашка» в стенах парламента

Вчера, 12:18

Новый ведущий проекта Comedy Club Бебуришвили готов заменить в другом шоу на ТНТ Мартиросяна

Вчера, 11:51

Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время выступления в американском Сан-Франциско

Вчера, 11:29

В московских театрах проводят проверки после увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ

Вчера, 11:20

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»
  • 19-01-2023, 22:23

В Москве готовятся отражать воздушные атаки противника, на крышах зданий в центре установили ЗРПК «Панцирь-С1»

В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво
  • Вчера, 15:37

В Свердловской области горе-отца осудили за то, что он принуждал сына-подростка пить с ним пиво

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в

Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?
  • 18-01-2023, 15:48

Станцию метро «Сенная площадь» ждет капитальный ремонт эскалаторов, а петербуржцев – новый коллапс?

Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля.

Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время выступления в американском Сан-Франциско
  • Вчера, 11:29

Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время выступления в американском Сан-Франциско

Во время беседы с Ксенией Чабаненко Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время своего выступления в американском Сан-Франциско.

Юрий Бардаш высказался об Александре Ревве: «Все есть, живет как хочет. Забыл, что он человек»
  • 19-01-2023, 14:03

Юрий Бардаш высказался об Александре Ревве: «Все есть, живет как хочет. Забыл, что он человек»

Александр Ревва осенью выпустил видео на хит «Красивое тело». В клипе артист в шуточной манере демонстрирует публике физическую форму. Ролик набрал

Народный артист СССР Олег Басилашвили пожаловался на свое плохое самочувствие
  • 19-01-2023, 18:01

Народный артист СССР Олег Басилашвили пожаловался на свое плохое самочувствие

Советский и российский актер, Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о проблемах. Он пожаловался на плохое самочувствие. В ходе беседы актер

Новости партнеров
Новости партнеров
Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян поддержала запрет вейпов в РФ
  • 18-01-2023, 21:07

Эксперт Минздрава Маринэ Гамбарян поддержала запрет вейпов в РФ

Вся новая никотиносодержащая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья российских потребителей и для антитабачной политики в целом в

Лавров выразил мнение о цели введения санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации
  • 18-01-2023, 12:38

Лавров выразил мнение о цели введения санкций западными государствами по отношению к Российской Федерации

Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подводятся результаты работы

Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России
  • 18-01-2023, 17:33

Сервис сам к этому идет: политолог Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России

Политолог Николай Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России, поскольку иностранный сервис не раз нарушал российское законодательство.

Гинеколог рассказала о проблеме, которая мешает женщинам получать удовольствие от жизни
  • 18-01-2023, 21:17

Гинеколог рассказала о проблеме, которая мешает женщинам получать удовольствие от жизни

Вагинальная сухость, которая наступает у женщин накануне менопаузы, приносит сильный дискомфорт, однако хорошо поддаётся лечению. Об этом говорит