Актёр РФ Дмитрий Назаров впервые прервал молчание после своего увольнения из МХТ

Актёр РФ Дмитрий Назаров был уволен из МХТ имени Чехова. Когда данная информация только попала в СМИ, артист её всячески опровергал. Однако теперь стало известно, что Назаров действительно не появится в предстоящих спектаклях на сцене театра. Собственно говоря, руководителю Константину Хабенскому пришлось пойти на столь радикальный шаг из-за политических высказываний Дмитрия.

Актёр часто критиковал российские власти, российскую армию, а еще поддержал уехавшего из РФ по политическим мотивам Анатолия Белого. По всей видимости, он, потеряв работу в театре, не изменил своих взглядов.

На днях артист выпустил саркастичный видеролик, в котором он читает стихи. В произведении он с сарказмом высмеивает коллег, которые патриотично настроены. Назаров дал четко понять, что долго держался, чтобы говорить правду, хотя в конце концов не выдержал и прервал молчание.