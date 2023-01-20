Актера Шайю ЛаБафа заметили в женском платье и на каблуках

Голливудский киноактер Шайя ЛаБаф неожиданно появился на публике в женском образе. Он попал в объектив папарацци. Фотографии популярного артиста опубликовало сегодня издание Daily Mail.

36-летнюю звезду фильма «Трансформеры» заметили на съемочной площадке картины «Мегалополис». В ней он играет одну из главных ролей.

На размещенных фото можно увидеть, что знаменитость появился в белом платье в греческом стиле, а таке туфлях на высоких каблуках. Образ он дополнил золотыми украшениями - широким поясом, короной, серьгами и множеством колец.

К тому же, визажист Крис Эванс на лицо ЛаБафа нанес яркий макияж: губы накрасил серой помадой, брови скрыл при помощи консилера. Вдобавок Шайя покрыл ногти лаком черного цвета.