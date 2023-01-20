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Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»

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Беглов скрыл от Владимира Путина факт срыва сроков сдачи «СКА Арены»
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным заявил, что строительство хоккейного стадиона «СКА Арена» якобы «идет по графику». Также градоначальник добавил, что первый матч на нем будет сыгран летом. Таким образом, чиновник фактически «обманул» президента России, сообщает Telegram-канал «АРЕНА @ незыгарь». Источник отмечает, что данный спортивный объект будет сдан в эксплуатацию не раньше декабря 2023 года при том, что ввести в строй его должны были в декабре минувшего года.

«Откровенно лживые слова, прозвучавшие из уст Беглова в кабинете главы государства, зафиксированы в стенограмме на официальном сайте Кремля. А ведь президент России в свое время не только ставил задачу по строительству «СКА Арены», но и неоднократно, публично обещал, что в Санкт-Петербурге появится ледовый супердворец. Проект, старт которому дал глава государства, превратился в долгострой. А дело о хищениях, связанных со «СКА Ареной», обещает стать рекордным с точки зрения объема разворованных средств», — подчеркивает автор публикации.

Первоначальная стоимость реализации проекта составляла 25 млрд рублей, однако на сегодняшний день, по данным ряда информационных источников, было потрачено свыше 60 млрд. Несмотря на возросшие более чем вдвое расходы на возведение, готовность «СКА Арены» оценивается не более чем в 50%. Стоит отметить, что строительство спортивно-досугового комплекса ведется, в том числе за счет средств из бюджета Северной столицы. В частности, по условиям концессии, город должен был выделить на новый хоккейный стадион 10 млрд рублей. Однако, как отмечает Telegram-канал, этих средств, судя по всему, не хватит для завершения арены «даже при условии максимального урезания стоимости работ и пересмотра завышенных контрактов с аффилированными подрядчиками». 

Ранее СМИ сообщали, что в связи со срывами сроков сдачи «СКА Арены» и риска превращения объекта в очередной петербургский долгострой ФСБ проводит соответствующую проверку. Отмечалось также, что представители ведомства могут поручить проверить обоснованность расходования бюджетных средств на возведение хоккейного спортивно-досугового комплекса. Так, ряд источников обращали внимание на тот факт, что в результате проверки могут вскрыться интересы ряда чиновников из администрации губернатора Александра Беглова. 

Напомним, 2 января в СИЗО был отправлен экс-гендиректор генерального подрядчика строительства «СКА Арены» — АО «Стройтрансгаз» — Владимир Лавленцев. Вероятно, в результате его управленческой деятельности стоимость возведения хоккейного стадиона возросла более чем вдвое и уже в четыре раза превышает стоимость аналогичных европейских комплексов. Причем, как отмечает автор Telegram-канала «АРЕНА @ незыгарь», к хищениям на данном проекте, вероятно, причастен не только Лавленцев и, по неподтвержденным данным, часть средств выводилась за рубеж, в том числе после начала спецоперации ВС РФ на Украине.

«СКА Арена» строится в Северной столице на месте снесенного ранее СКК «Петербургский», который в Смольном в 2019 году не стали признавать объектом культурного наследия, чего добивались градозащитники и простые петербуржцы. Не стоит забывать также трагический инцидент, произошедший 31 января 2020 года в ходе демонтажных работ, когда погиб один из высотных рабочих во время обрушения крыши прежнего сооружения. Журналисты отмечали, что снос осуществлялся без соответствующего согласования, кроме того, на тот момент не было получено разрешение на строительство. При этом чиновники из аппарата губернатора Беглова утверждали, будто бы ничего не знали о начале демонтажа. Эти обстоятельства, по мнению ряда информационных истчников, косвенно подтверждали заинтересованность представителей Смольного в реализации проекта строительства «СКА Арены».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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