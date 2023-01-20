Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при
Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены
В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные
Известная актриса Марго Робби рассказала, как снималась в постельных сценах с партнером Леонардо ДиКаприо. Вместе голливудские артисты снимались в
Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев принимал участие в YouTube-проекте Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". В шоу он рассказал о дружбе с иноагентом
Во время беседы с Ксенией Чабаненко Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время своего выступления в американском Сан-Франциско.
В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в
Вслед за свиным гриппом (А/Н1N1) в РФ регистрируют больше случаев гриппа В, говорит заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ
Вопрос блокировки видеохостинга YouTube в России стал вновь актуальным после отключения блогов россиян от монетизации. По мнению IT- специалистов,
Вся новая никотиносодержащая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья российских потребителей и для антитабачной политики в целом в
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