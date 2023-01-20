Было опубликовано первое фото дочери Кончаловского без волос и с торчащими костями

Все давно знают пристрастие Марии Кончаловской к экспериментам, однако ее поступки не всегда получают одобрение у фанатов. Сегодня дочь Егора буквально шокировала подписчиков новыми фото. Она предстала почти лысая и очень худая.

На новых снимках хорошо прослеживается порядок действий девушки. Сперва она разместила на своей странице в микроблоге фотографию, на которой у нее длинные волосы, но спустя несколько минут показала еще один снимок с практически обритой головой.

Под кадрами Мария шуточно написала:

«Мы запомнили волосы, ибо их больше нет… Она хотела, чтобы запросы в космос по дороге не застревали».

Такие резкие перемены пользователей не оставили равнодушными. Многие поклонники заметили излишнюю худобу у Марии. Но, по словам самой красотки, она заслужила на такую стройность, поскольку с лишним весом ведет борьбу еще с подросткового возраста.