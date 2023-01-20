Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время выступления в американском Сан-Франциско

Во время беседы с Ксенией Чабаненко Чулпан Хаматова пожаловалась на неподобающие условия во время своего выступления в американском Сан-Франциско. Там актриса принимала участие в постановке «Орфей».

По сценарию российская артистка читала произведения российских поэтов. Но призналась, что испытывала дискомфорт от холода из-за неправильно отрегулированных кондиционеров.

Благодарю зрителей — очень внимательно все слушали. Но на сцене было так холодно. Почему-то страшно люто кондиционеры топили. Сильно боялась, что от холода будет дрожать голос.

Чулпан переехала в Латвию после СВО ВС России. Теперь Хаматова работает в Новом рижском театре. Звезда кино не смогла выступать на латышском языке, однако положение дел спас очередной переезд. Артистка уехала в США, где выступает перед мигрантами на русском языке.

Здесь большое количество умных и образованных людей, которые приехали сюда работать. Иногда им хочется сходить в театр, посмотреть спектакль, послушать русскую поэзию и музыку.