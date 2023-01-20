Новый ведущий проекта Comedy Club Бебуришвили готов заменить в другом шоу на ТНТ Мартиросяна

Уже сегодня, 20 января, на канале ТНТ выйдет новый выпуск шоу Comedy Club. В гости к Гарику Харламову и Андрею Бебуришвили придут Юлия Сумачева, генеральный продюсер «ВайТ медиа», а также их старый друг Гарик Мартиросян, который запустил первый проект после ухода из клуба.

В шоу звезды эстрады будут превращать неизвестные хиты в «конфетку», а ведущими выступят Мартиросян и Марина Кравец. Андрей Бебуришвили сразу же решил прощупать почву: а вдруг кому-то потребуется замена.

Гарик Мартиросян, продюсер и ведущий шоу «Конфетка» высказался: «пытаемся превратить альянс юмора и музыки в новый тренд на ТНТ. На канале не было смешной музыки очень давно! После Эдуарда Сурового настоящий провал».

Также выступит Женя Синяков, который расскажет о культуре отмены в России. Рома Сафонов вместе с Антоном Ивановым покажут номер про криминальных авторитетов, неожиданно оказавшихся внутри программы «Следствие вели…». Костя Бутусов в образе современной версии Леонида Каневского расскажет «совсем другую историю».

Кроме того, Иван Половинкин выступит с экспериментальным стендапом, а Харламов в миниатюре с Батрутдиновым перевоплотится в заслуженного актера кино и театра.