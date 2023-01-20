Ида Галич ответила на критику прически ее двухлетнего сына Леона

Сын блогера Иды Галич Леон, после развода родителей живет вместе с мамой и растет точной копией певицы. Звезда часто публикует фото и видео с малышом. Недавно артистка поделилась с поклонниками очередным снимком с мальчиком, на котором он был вместе с дедушкой.

Многих умилили трогательные кадры с ребенком, но нашлись те, кто начал критиковать знаменитость за длинные волосы у сына. Хейтеры написали, что он выглядит женственно. Галич сегодня в Телеграм-канале ответила всем злопыхателям. Ида написала, что ей нравится, как выглядит Леон, а те, кто считают, что длинные волосы могут быть исключительно у девочек - ее сильно забавляют.

Также блогер уверена, что то, каким вырастит наследник, зависит от много факторов. Но прическа здесь играет последнюю роль. По мнению Галич, она вложит в сына все то, что потребуется, чтобы он был вырос достойным мужчиной в будущем.