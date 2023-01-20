Информационные кампании против владельца ЧВК «Вагнер» Пригожина стоят миллионы рублей

Из-за возросшего количества упоминаний о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на фоне проведения СВО, в медиа с завидной регулярностью стали появляться негативные публикации о нем. Стало известно, что средняя стоимость такого контента варьиуется от 10 до 350 тыс. рублей в зависимости от требований заказчика, при этом «полный пакет» может достигать 5 млн рублей.

Особенно активно в этом плане действуют различные Telegram-каналы, соцсети, а также ресурсы, специализирующиеся на военно-политической тематике. Известно, что такие информационные вбросы отрабатываются по заказу конкретных организаций или частных лиц, сообщают СМИ.

Авторы Telegram-канала «Кремлевский шептун» опубликовал список потенциальных заказчиков негатива в адрес Пригожина и расценки. Средняя стоимость публикации в рамках информационной кампании против предпринимателя от Минобороны РФ составляет 350 тыс. рублей, а приблизительная цена отработки инфоповода достигает 5 млн рублей.

Что касается некоммерческих организаций (НКО), деятельность которых спонсируют США, то они готовы выложить до 200 тыс. рублей за публикацию и порядка 7 млн рублей за отработку. Центр информационно-психологических операций ВСУ выплатит до 80 тыс. рублей и 1,1 млн рублей соответственно.

Интересно то что в числе заказчиков в списке значится и Санкт-Петербургский Центр управления регионом (ЦУР), возглавляемый Еленой Никитиной. Так за одну публикацию ЦУР предлагает до 10 тыс. рублей, а за полную отработку инфоповода – 1 млн рублей.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что один из Telegramт-каналов медиахолдинга «Патриот» получил заказ на размещение негатива о бизнесмене Евгении Пригожине. За публикацию предлагалось 360 тыс. рублей. В пресс-службе отметили, что медиахолдинг не выполняет подобные заказы и для наглядности опубликовали запрос предупредив россиян с недоверием относиться к такому контенту, потому что это откровенная «заказуха».