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Lenta.ru: Телеведущая Анфиса Чехова проинформировала об эмиграции из РФ

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Lenta.ru: Телеведущая Анфиса Чехова проинформировала об эмиграции из РФ
Спорт
Фото из открытых источников

Известная телеведущая Анфиса Чехова ответила на многочисленные вопросы поклонников о том, намерена ли она эмигрировать из России в США. Перспективу переезда звезда оценила в своем аккаунте в одной из соцсети, пишет Lenta.ru.

Как призналась Чехова, ее избранник живет и работает в Америке. Одна из подписчиц поинтересовалась, намерена ли теледива эмигрировать вслед за партнером в Соединенные Штаты Америки.

«Мои планы сильно зависят от того, где будет мой любимый человек жить. Одна вряд ли куда-либо перееду», — написала Анфиса.

По словам звезды, она часто и подолгу остается в Америке, но самостоятельно там жить еще не пробовала. Кроме того, ведущая подчеркнула, что ей комфортно и в РФ.

«Это ведь моя родина, что бы ни происходило».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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