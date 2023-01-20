Lenta.ru: Телеведущая Анфиса Чехова проинформировала об эмиграции из РФ

Известная телеведущая Анфиса Чехова ответила на многочисленные вопросы поклонников о том, намерена ли она эмигрировать из России в США. Перспективу переезда звезда оценила в своем аккаунте в одной из соцсети, пишет Lenta.ru.

Как призналась Чехова, ее избранник живет и работает в Америке. Одна из подписчиц поинтересовалась, намерена ли теледива эмигрировать вслед за партнером в Соединенные Штаты Америки.

«Мои планы сильно зависят от того, где будет мой любимый человек жить. Одна вряд ли куда-либо перееду», — написала Анфиса.

По словам звезды, она часто и подолгу остается в Америке, но самостоятельно там жить еще не пробовала. Кроме того, ведущая подчеркнула, что ей комфортно и в РФ.

«Это ведь моя родина, что бы ни происходило».