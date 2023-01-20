Мельникова высказалась о своем отъезде из РФ после слов Охлобыстина об избиениях

Дарья Мельникова подверглась многочисленным нападкам и хейту после того, как её бывший супруг Артур Смольянинов* сделал скандальное заявление о готовности служить в ВСУ и нелицеприятно высказался об бойцах СВО.

На защиту 30-летней актрисы встал Иван Охлобыстин. Актер утверждал, что девушка много натерпелась от возлюбленного, будучи с ним в браке на протяжении семи лет. После этих скандалов и слухов многие поклонники решили, что Мельникова тоже покинет РФ.

По всей видимости, актрисе задавалось много вопросов о ее отъезде из России. Поэтому знаменитость наконец-то решила обозначить свою позицию по этому вопросу в личном микроблоге.

«Господи, да никуда я не переезжаю, ребят!», - написала экс-супруга Артура Смольянинова* (признан на территории страны иноагентом).