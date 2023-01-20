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«Надо про них забыть»: в Госдуме рассказали, как бороться с концертами группы «Би-2»

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«Надо про них забыть»: в Госдуме рассказали, как бороться с концертами группы «Би-2»
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Фото из открытых источников

Первый заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко предложила российским зрителям просто забыть про рок-группу «Би-2». Тогда, по ее словам, вместо продаж билетов музыканты будут обязаны «пойти заниматься общественно-полезными делами».

«Я  хорошо помню скандальную историю про срыв их концерта в Омске, не нужно делать рекламу. Нужно просто про них забыть! Чтобы зрители тоже забыли. Тогда они продавать билеты не будут, пойдут заниматься общественно-полезными делами», — отметила Драпеко.

Напомним, «Би-2» начала продажу билетов на концерт в Москве, который был перенесен и должен состояться 10 июня. В выступлении примут участие также группы «Сети» и Tesla Boy.

Глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская заявила, что заявленный московский концерт рок-коллектива не состоится. Она считает, что на него билеты будут очень плохо продаваться.

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