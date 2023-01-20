Ольга Бузова жестко «избила» Сашу Стоуна, Диму Масленникова и Алексея Столярова

20 января поющая телеведущая Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 37 лет. К праздничному событию звезда записала новый хит, сняв на него клип. Он получил название «Заплачу».

Бузова призналась, что в съемках видео приняли участие Саша Стоун, Карина Кросс, а также Наталья Рудова, Мария Погребняк. Помимо того, в новом клипе появится зять министра обороны Российской Федерации Алексей Столяров. Ему в кадре досталась роль плохого парня, которого избивает девушка Оля.

По сценарию, секретный агент, которого и сыграла Бузова, пробирается на одну вечеринку в поисках таинственного сундука. Сперва героиня видеоклипа танцует с Олегом Верещагиным, а после этого вместе с Натальей Рудовой и Кариной Кросс дерется с охранниками. Похоже и вовсе попадает в комнату, где находится этот артефакт. Девушки решили действовать, из-за чего Стоуну даже придется скатиться с лестницы.

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