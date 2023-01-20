Перечислены самые яркие эпизоды из жизни олимпийского фигуриста Костомарова

За свою жизнь Роман Костомаров несколько раз попадал в сложные ситуации, из которых всегда смог выбраться. В настоящее время фигурист борется за здоровье.

Одними из самых ярких занятий в жизни олимпийского чемпиона стали экстремальные увлечения. Спортсмену очень понравилось прыгать с парашютом, кататься на американских горках, а также ездить на мотоцикле по ночному городу.

В 2022 году Костомаров принял участие в популярном ледовом проекте «Ледниковый период». В шоу пару ему составила Валерия Ланская.

Кроме того, спортсмен принял участие в проекте «Маска». Фигурист тогда выбрал себе костюм Пса. В нем он пел и танцевал на сцене. Данное телешоу для Романа ярким экспериментом и незабываемым опытом.

В целом, фигуристу было всегда важно ощущать себя бойцом, которому любые испытания по плечу. Надеемся, что из нынешней тяжелой ситуации он тоже выберется победителем.



