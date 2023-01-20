Певец Стас Михайлов похорошел вслед за Филиппом Киркоровым после новогодних праздников

В российской шоу-бизнесе считают, что певец Стас Михайлов вынужден был обратиться к пластическим хирургам. В Сети полагают, что певец избавился от лишних носогубных складок и морщин, вслед за Филиппом Киркоровым.

Также музыкант избавился от лишнего веса. Результат здорового образа жизни артиста появился на фото его супруги Инны в микроблоге. Подписчики по достоинству оценили новые кадры.

У вас дома растут молодильные яблочки! – написали звезде эстрады россияне.

Ранее Михайлов неоднократно говорил, что решался на процедуру ботокса по совету жены, но это ни к чему хорошему не привело. После уколов красоты с лицом Стаса произошли изменения, причем не самые приятные. У 53-летняя исполнителя теперь одна бровь приподнята.