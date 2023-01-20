Певица Слава вскоре впервые станет бабушкой

Певица Слава вернулась домой после путешествия с бывшим гражданским мужем, бизнесменом Анатолием Данилицким. Артистка заявила, что «отдых ей не помог».

Звезда эстрады опубликовала новое видео в красном платье. В кадре она танцует под композицию Ирины Дубцовой «Как ты? Где ты?». В посте Анастасия Славенская (настоящее имя Славы) рассказала о своих чувствах неудовлетворения и даже разочарования.

При этом исполнительница объявила, что «скоро будет новость, которая максимально поднимет всем настроение». Как подчеркнула артистка, «это самое главное событие» в семье.

Фанаты принялись писать, что событие, которое упомянула певица, связано с рождением ребенка у 23-летней дочери. Пока что официальных заявление о беременности Александры Морозовой не поступало. Но на одном из концертов Слава обмолвилась, что она «уже бабушка».