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Певица Татьяна Буланова заявила, что планирует летом выйти замуж за бизнесмена

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Певица Татьяна Буланова заявила, что планирует летом выйти замуж за бизнесмена
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Фото из открытых источников

 В ноябре минувшего года Татьяна Буланова засветила кольцо, которое получила от возлюбленного. Певица отказалась комментировать новости о скорой свадьбе, а на днях раскрыла все карты.

Артистка получила роскошное ювелирное украшение стоимостью 700 тысяч рублей. Бизнесмен Валерий Руднев часто балует любимую дорогими подарками. Через несколько месяцев, предположительно летом, они официально узаконят свои отношения.

«Хотела устроить все летом, у нас в Петербурге очень красиво: можно сесть на яхту, лодку, катер», — говорит артистка.

По словам певицы, с Валерием ей очень легко, мужчина понимает Татьяну с полуслова и во всем всегда поддерживает.

«Мой молодой человек — Водолей, это нормальный знак зодиака. Мы три года вместе», — отметила Буланова в передаче «Хватит слухов!» на канале ЦТВ.

Избранник звезды нашел подход к ее сыновьям от предыдущих браков Александром и Никитой.

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