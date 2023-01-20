Режиссер Егор Кончаловский заявил о жалости к оставшейся без всего певице Алле Пугачевой

В селе Верхние Татышлы (Татышлинский район, Башкирия) прошла церемония прощания с младшим сержантом Фанисом Хусаиновым. Доброволейц погиб при
Синоптики предупреждают, что с 18 января в России начнется ужас, которого не было еще с 1942 года. Метеорологи отмечают, что климатические перемены
Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля.
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Заслуженный артист РФ Юрий Гальцев принимал участие в YouTube-проекте Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи". В шоу он рассказал о дружбе с иноагентом
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В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные
Вопрос блокировки видеохостинга YouTube в России стал вновь актуальным после отключения блогов россиян от монетизации. По мнению IT- специалистов,
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Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подводятся результаты работы
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