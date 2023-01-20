Режиссер Егор Кончаловский заявил о жалости к оставшейся без всего певице Алле Пугачевой

Режиссер Егор Кончаловский заявил о жалости к покинувшей Россию народной артистке Алле Пугачевой, которая «осталась без всего». Также кинорежиссер сообщил, что он понимает певицу, которая решила вслед за своим супругом уехать в Израиль.

По словам Егора, у исполнительницы просто не было другого выбора, кроме как отправиться за возлюбленным и поддержать его, хотя он был и не прав.

Кончаловский подчеркнул, что Примадонна в России была настоящей легендой для многих поколений. Также режиссер отметил, что ему очень жаль, что «легенда сыплется».

Не согласен с позицией Аллы Борисовной, но если бы предпринимал какие-то шаги, которые могли бы сильно не понравиться остальным, я ожидал от моей жены, что она меня поддержит. Просто по-человечески понимаю Пугачеву. Мне ее жаль. А Максим*, да бог с ним, я прекрасно его знаю.

Кончаловский уверен, что ни один из покинувших страну артистов не сможет за рубежом построить достойную карьеру.