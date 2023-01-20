StarHit: Агата Муцениеце пожаловалась на плохое настроение у дочери из-за развода родителей

Муцениеце впервые заметила тревожное состояние наследницы Мии еще до новогодних праздников. Артистка списала такое состояние девочки на ветрянку и неважное самочувствие.

Но спустя какое-то время мама и дочь откровенно поговорили, и дочка Агаты рассказала о своих тяжелых переживаниях. Как выяснилось, Мия до сих пор не поможет принять развод звездных родителей и не понимает, почему они не живут вместе.

«Видимо, потеряла надежду, что мы будем снова вместе. Она мне сказала: «Мама, потому что так не может быть, чтобы два человека, у которых есть дети, с разными семьями были!», - призналась Муцениеце.



