Телесеть HBO решила отменить перезапуск сериала «Сплетница» после второго сезона

Перезапуск телевизионного сериала «Сплетницы» закрыли после двух сезонов. 26 января 2023 года телезрители увидят финал проекта.

Как пишет Deadline, ребут шоу не оправдал ожиданий канала, несмотря на успешный старт, а также продление на второй сезон. Он не удержал внимание зрителей.

«Хотя не продвигаемся вперед с третьим сезоном сериала «Сплетница», благодарны всем за безупречный стиль, который сериал принес аудитории», — сказано в заявлении представителей HBO.

Многосерийный фильм «Сплетница» был основан на одноименном сериале состоящем из шести сезонов, который транслировали на канале The CW с 2007 год по 2012 год.

Сюжет нового телесериала расскажет о современном поколении подростков, учащихся Нью-йоркской частной школы. Они сталкиваются с наблюдением примерно через восемь лет после того, как отключился веб-сайт блогера из оригинального сериала.