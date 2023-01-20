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В Госдуме объяснили показ фильма «Чебурашка» в стенах парламента

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В Госдуме объяснили показ фильма «Чебурашка» в стенах парламента
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Фото из открытых источников

Зампред комитета по вопросам семьи, женщин, детей Елена Вторыгина проинформировала, что просмотр фильма «Чебурашка», который намечен на 25 января 2023 года, был организован для тех, кто не успел посмотреть ленту.

«У многих семьи есть дети, которые не успели посмотреть. У нас практика такая, в Госдуме показываем только  хорошие фильмы для аппарата. Это же не первый раз, постоянно смотрим в Думе фильме разные. Никаких претензий к фильму нет. Не занимаемся членением фильмов. Это доброе начало для того, чтобы дать возможность максимально большому количеству людей его посмотреть, кто не имел такой возможности по каким-либо причинам. Считаю, что Дума делает очень правильно, огромный аппарат – это более тысячи человек».

Вторыгина также призналась, что и сама пока картину не видела.


«У меня семья посмотрела по несколько раз. Я, к сожалению, не смогла, потому что у меня была командировки. Посмотрю в Думе».

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