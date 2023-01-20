В московских театрах проводят проверки после увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ

Увольнение 65-летней звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова и его супруги актрисы Ольги Васильевой из МХТ им. Чехова наделало много шума. В нескольких московских театрах после увольнения артистов прошли дисциплинарные проверки.

Как сообщается, специальные комиссии изучат трудовые табели в культурных учреждениях, ознакомятся с листами посещаемости и другой документацией.

Комиссия уже проверила документы в нескольких театрах, предварительно изучив материалы по посещению репетиций. По ее итогам выяснилось, кто из артистов находится на своем рабочем месте, а кто из актеров отправился в творческий отпуск.

Напомним, Назарова уволили из театра после громких высказываний с критикой СВО ВС России на Украине в баснях и песнях собственного сочинения, которые он выкладывал в соцсетях. Ранее МХТ также покинул Анатолий Белый.