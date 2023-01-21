38-летняя Екатерина Варнава снимется обнаженной в телесериале «Фандорин. Азазель»

Российский телесериал «Фандорин. Азазель» набирает популярность и ежедневно растет в просмотрах. По словам телезрителей, игра актеров в многосерийном фильме просто завораживает.

Недавно также стало известно о том, что популярная ведущая и актриса Екатерина Варнава примет участие в съемках данного сериала. Поклонников звезды и зрителей сериала буквально шокировал тот факт, что снимется артистка голой.

Варнава будет принимать участие в коротком эпизоде сериала. Играть Екатерина будет капризную, очень богатую женщину, которая встретила главного героя с бокалом шампанского абсолютно обнаженной. Этим персонажа по имени Эраст Фандорин девушка очень смутила.

Такие подробности съемок очень удивили поклонников телеведущей. Под ее публикациями фанаты написали довольно много вопросов и комментариев на тему откровенных сцен в картине. Но сама 38-летняя звезда пока ничего не ответила своим подписчикам.