44-летняя телеведущая Елена Летучая устроила пляжное дефиле в бикини на Бали

Елена Летучая, уехавшая сразу же после Нового года на отдых на Бали, продемонстрировала поклонникам свою фигуру в бикини. В соцсети телеведущая опубликовала видеоролик и серию фото с пляжа.

«Нет некрасивых женщин, есть женщины, которые не знают, что красивы», — пишет Летучая.





Ведущая предстала в кадре в соломенной шляпе и пляжной юбке. К концу видео Елена избавилась от всего лишнего, оставаясь в одном толко купальнике.

Многие подписчики отметили точеную фигуру звезды. Летучая неоднократно признавалась, что сохраняет подтянутое тело благодаря здоровому питанию. Рацион блондинки изобилует овощами, фруктами, зеленью. При этом ведущая практически не ест мясо, хотя вегетарианкой себя она не считает. Также Летучая большую часть калорий употребляет до полудня, после 18-19 часов может позволить себе стакан свежевыжатого сока. Во время приема еды знаменитость никогда не смотрит телевизор и не листает ленту в смартфоне.