47-летняя балерина Анастасия Волочкова заявила, что она придумала предстоящую свадьбу

Анастасия Волочкова, которая недавно закатила вечеринку по поводу 47-летия, сделала шокирующее признание о свадьбе. Именинница сообщила, что свою скорую свадьбу, о которой говорят в Сети, она выдумала.

На праздничное торжество по случаю дня рождения балерина пригласила не только знаменитостей, но и журналистов. Представителям прессы танцовщица откровенно призналась, что сообщением о скорой свадьбе создала жаркий инфоповод.

Настя сказала, что ей неприятно получать хейт, поэтому решила пустить слухи о радостном событии. На самом деле, Волочкова пока что лишь присматривается к Дмитрию, в ЗАГС пара идти не планирует.

Надо мной глумятся, пишут небылицы и поливают грязью, перед Новым годом, когда начали звонить СМИ, понимала, что нужен какой-то инфоповод и интересная история. А что? Сказала про свадьбу

Отметим, у звезды балета роман с кондитером Дмитрием Дюраном. По заверениям балерины, они собирались сыграть свадьбу в конце января. Впрочем, как отметила скандальная танцовщица, их отношения с избранником переходят на новый уровень.