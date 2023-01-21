Маск подверг критике курс американских политических властей

Американский предприниматель, директор компании SpaceX Маск подверг критике политическое руководство США за намерение способствовать киевскому режиму в нападении на крымский полуостров. Недавно в издании «New York Times» была опубликована статья, авторы которой отметили, что представили американских политических властей приходят к выводу о нехватке у ВСУ сил для оккупации Крыма. Поэтому, считают журналисты, в Вашингтоне собираются направить киевскому режиму для этой цели дополнительные поставки.

Комментируя эти сообщения, Маск заявил, что проведение такой политики со стороны США угрожает стабильности всего мирового сообщества. Он подчеркнул, что в этом случае речь будет идти уже не об украинском кризисе, а о риске масштабного противостояния западных государств с Российской Федерацией.

«Я настроен проукраински, но безжалостная эскалация очень рискованна для Украины и мира», – написал Маск в Twitter.