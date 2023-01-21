Маск подверг критике курс американских политических властей

В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в
В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные
Эскалаторы на станции «Сенная площадь» ожидают капитального ремонта. ГАТИ уточняет, что это напрямую повлияет на пропускную способность вестибюля.
Александр Ревва осенью выпустил видео на хит «Красивое тело». В клипе артист в шуточной манере демонстрирует публике физическую форму. Ролик набрал
Дмитрий Назаров был уволен Константином Хабенским из МХТ им. Чехова за свои антироссийские высказывания. Теперь артист, изгнанный из театра, потерял
Советский и российский актер, Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о проблемах. Он пожаловался на плохое самочувствие. В ходе беседы актер
Вся новая никотиносодержащая продукция представляет серьезную угрозу для здоровья российских потребителей и для антитабачной политики в целом в
Руководитель российского внешнеполитического ведомства Лавров провел ежегодную пресс-конференцию, на которой подводятся результаты работы
Политолог Николай Стариков назвал возможной блокировку YouTube в России, поскольку иностранный сервис не раз нарушал российское законодательство.
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