Президент Молдавии заявила об изучении вопроса о вступлении в НАТО

Политический руководитель молдавского государства Санду сделала заявление, что официальный Кишинев изучает вопрос об отказе от нейтрального статуса на международной арене по отношению к блокам. Она уточнила, что речь идет о рассмотрении варианта со вступлением в НАТО. Заявление президента Молдавии приводит издание «Politico».

Санду подчеркнула, что отказ от нейтрального статуса и вступление в НАТО должны протекать с соблюдением демократических принципов. Она отметила, что сейчас представители молдавских политических властей изучают вопрос об оборонной стратегии государства и решают, следует ли вступить в этих целях в НАТО.

«Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса», – заявила Санду.

Ранее политическое руководство Швеции и Финляндии отправили в блок заявки на принятие в него. Пока процесс их изучения заблокирован Турцией.