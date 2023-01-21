Актёр Юрий Назаров рассказал о своей знаковой роли в фильме «Маленькая Вера»

Фильм кинорежиссёра Василия Пичула «Маленькая Вера» остался одним из культовых отечественных работ даже через 35 лет с момента его появления на широких экранах. Юрий Назаров, который воплотил одну из главных ролей, рассказал о закулисье.

В картине актер сыграл отца главной героини. Как признался артист, в сцене общения с женихом дочери он хотел передать ситуацию натуралистично, поэтому был убеждён, что для этого надо использовать крепкое слово. В реальных обстоятельствах без него не обойтись.

В то же время в отечественном кинематографе никто показывать зрителям бранящихся героев не решился, однако Пичул пошел навстречу и позволил актеру говорить то, что тот посчитает верным.

«Это был первый такой случай в кинематографе, с экранов прозвучало крепкое слово», – сказал Назаров.

Юрий добавил, что его герой не позволял говорить себе «глупости», поскольку вдохновил артиста на этот образ Андрей Тарковский. До этого они работали над двумя лентами, и мэтр стал прообразом отца Веры.



