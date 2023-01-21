Актер Павел Сердюк признался в психологическом насилии во время съемок

Известный российский актер Павел Сердюк, который известен широкому зрителю ролью в телевизионном сериале «Моя прекрасная няня», признался, что он подвергся серьезному психологическому насилию со стороны одного режиссера.

Как признался Павел, Алексей Кирющенко говорил звезде кино различные «пакости» во время работы на съемочной площадке. Однако после такого поведения он мог просто извиниться. Как оказалось, постановщик просто лишь хотел вызвать у артиста определенные эмоции, которые нужны были ему в кадре.

Однако Сердюку все равно хотелось ответить на колкие высказывания. В кадре он не мог себе это позволить. После работы над многосерийным фильмом артист понимал, что по-прежнему необходимо соблюдать субординацию. Не отличаясь своей злопамятностью, знаменитость вскоре забывал о всех обидах.