Актер Павел Сердюк признался в психологическом насилии во время съемок

Нутрициолог Олеся Платонова-Губинская рассказала о низкоуглеводной диете, лучше всего сжигающей лишний жир. Первое и основное — это калорийность
В Москве, судя по всему, активно готовятся отражать атаки противника с воздуха. Телеграм-канал «Военный осведомитель» сообщает весьма интересные
В Пригородном районе (Свердловская область) отец осужден за вовлечение сына, которому менее 18 лет, в распитие спиртных напитков. Об этом сообщили в
Иван Ургант, по всей видимости, готовится покинуть РФ. Он хочет зарабатывать на чужбине. Передача «Вечерний Ургант» на Первом канале почти год не
Советский и российский актер, Народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал о проблемах. Он пожаловался на плохое самочувствие. В ходе беседы актер
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Вопрос блокировки видеохостинга YouTube в России стал вновь актуальным после отключения блогов россиян от монетизации. По мнению IT- специалистов,
Комплекс противовоздушной обороны в десяти километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево был развернут даже раньше,
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Из-за возросшего количества упоминаний о предпринимателе и основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине на фоне проведения СВО, в медиа с завидной
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