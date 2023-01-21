«Была готова покончить с собой»: Anna Asti рассказала о самом тяжелом разрыве отношений

Российская исполнительница украинского происхождения Anna Asti (настоящее имя которой Анна Дзюба) рассказала о том, как она оказалась на грани суицида после расставания с экс-возлюбленным.

Сейчас певица счастлива в браке с бизнесменом Станиславом Юркиным, но путь к личному счастью был для артистки очень тяжелым. В начале карьеры девушка пела в группе. Переехав в Москву, оказалась в полном одиночестве. Анне пришлось пережить болезненное расставание с партнером и предательство близкого друга, из-за чего звезда даже захотела свести счеты с жизнью.

Лежала на полу кухни в съемной квартире, заливалась слезами, жить мне не хотелось. По сути была готова покончить с собой, — сказала артистка.

Дзюба отметила, что мысли о родителях помогли не сделать ей страшный поступок. Позже Asti переборола депрессию, став сильной и знаменитой.