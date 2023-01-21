Что можно посмотреть в кино 21-22 января

19 января 2023 года в прокат вышло несколько фильмов, среди которых и американский вестерн «Отзвуки прошлого», и британский триллер «На краю». Что можно посмотреть в кино на выходных, 21-22 января, в подборке.

Российская комедия, драма «Молодость». Сперва может показаться, что фильм — это сплошная серая тоска, унылое, скучное зрелище. Но ничего подобного. Он брызжет молодой энергией, отвечая своему названию.

Боевик и вестерн «Отзвуки прошлого» от режиссера Бретт Доноху.

«На краю» - триллер Ховард Дж. Форд об альпинистке Келли, которая становится свидетелем убийства подруги.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать Режиссер: Гай Ричи - боевик, триллер, комедия / США, Китай.

«Битва шефов» - комедия, которая разрывается от обилия гэгов. Фильм ужасов Кровь, режиссером которого является Брэд Андерсон. «Клипмейкеры» - российская кинокомедия в главных ролях с Александром Горчилиным, Александром Кузнецовым, Марией Шалаевой, Владимиром Епифанцевым, Розой Хайруллиной.

Приключения «Белль и Себастьян: Новое поколение» о 10-летнем мальчике, который отправился в горную деревню к бабушке.

Триллер, драма «Двойной обман» Мадлен Коллинз.