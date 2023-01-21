E1.RU: новые зарубежные кинофильмы начали показывать в кинотеатрах Екатеринбурга

Несмотря на уход крупных зарубежных киностудий из Российской Федерации, некоторые мировые новинки из области кино по-прежнему попадают на экраны страны. Обозреватели E1.RU ознакомились с афишей и рассказали, что сейчас, кроме российской «Чебурашки» и «Автара 2», можно увидеть в екатеринбургских кинозалах.

К примеру, из зарубежных новинок в кинотеатрах Екатеринбурга можно посмотреть боевик «Отзвуки прошлого» в главных ролях с Николасом Кейджем и Дин Армстронг, триллер «На краю» или боевик «Бегущий по лезвию 2049», который был создан Великобританией, США, Испанией, Канадой в 2017 году.

Любители российского кино могут посмотреть комедию «Молодость» либо провести свободное время за просмотром документального фильма «Путь за мечтой», премьера которого прошла в 2021 году.