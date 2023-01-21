Иосиф Пригожин поддержал слова Чулпан Хаматовой о трудностях актерской карьеры

Чулпан Хаматова, уехавшая из России, в одном из своих интервью заявила о том, что она сильно устала от профессии актера. Иосиф Пригожин поддержал артистку театра и кино.

«Вы не понимаете, насколько тяжелый труд это, постоянный недосып. Всю жизнь ты живешь ради зрителя и во имя зрителя. Быть актером и актерская игра - колоссальный труд, колоссальная ответственность», — сказал продюсер.

Как подчеркнул супруг певицы Валерии, он Хаматову считает гениальной актрисой даже несмотря на гражданскую позицию. Он отметил, что страна обязана дать шанс артистке и другим эмигрировавшим актерам вернуться назад в РФ, чтобы «исправить ошибки».

«Я против такого формата, когда «бей своих, чтоб чужие боялись». Я за то, что нужно бить чужих, однако не своих. Со своими договариваться надо и любить надо», — резюмировал Пригожин.