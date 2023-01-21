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Иван Охлобыстин публично ответил Артуру Смольянинову

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Иван Охлобыстин публично ответил Артуру Смольянинову
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Фото из открытых источников

В обществе обсуждают высказывания Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом), который готов пойти сражаться на стороне ВСУ. Иван Охлобыстин в Telegram-канале прокомментировал поступки, которые совершают уехавшие из России артисты:

«Крестник Смольянинов под суд советует меня отдать. Также он сомневается в моем психическом здоровье. Если верность - это показатель безумия, то я маньяк. Как иначе?! Я за Путина голосовал, за изменения в Конституции также. Теперь фифы топорщить?! Что было, то было. Случись заново, то я выбирал бы то же самое».

Режиссер напоминает, что теперь Смольянинов сбежал из РФ.

«Сейчас он восхищается европейской культурой, дико печалится о судьбах оставленной Отчизны. Такой классный был мальчишка. Трудяга и романтик!».

Сценарист добавил, что он не испытывает неприязни к всем тем, кто позволяет себе, сидя за рубежом, нелицеприятно высказываться о родине и живущих в ней людях.

«Должен испытывать, но не испытываю. Видать, я правда сумасшедший».

 

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