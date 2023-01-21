Яна Поплавская подвергла критике творчество уволенного из МХТ им. Чехова Дмитрия Назарова

Яна Поплавская прокомментировала увольнение Дмитрия Назарова из МХТ имени А.П. Чехова. Актриса подвергла критике творчество уволенного артиста.

Как считает Поплавская, у Назарова нет чести и достоинства. Дмитрий долгое время записывал сатирические памфлеты, в которых он активно критиковал правительство и смеялся над россиянами-патриотами. Яна недоумевает, почему артист честно не ушел из театра, а на государственном обеспечении сидел, кусая руку, которая кормит его.

«Если мужик, если у тебя есть ПОЗИЦИЯ, почему сам не уволился, почему держался за театр? Почему не сказал - ребята, нам с вами не по пути? Продолжал кормиться, кусать дающую руку. Нет позиции у него, нет чести и достоинства».

Поплавская также напомнила, что Назарову не делал никто ничего плохого, однако терпение руководителя МХТ Константина Хабенского лопнуло после очередного выпада артиста. Яна добавила, что теперь у безработного Дмитрия будет достаточно свободного времени заниматься стихоплетством.