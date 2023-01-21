Мартиросян вернулся в Россию без своей жены и появился на публике с новой женщиной

Гарик Мартиросян последние месяцы проживал в родной Армении. Но на днях юмористу пришлось покинуть страну и вернуться назад в Россию. Причем, приехал он в РФ без жены и появился на людях в компании новой женщины.

Внезапное появление шоумена в студии канала ТНТ было отмечено обществом Марины Кравец. Как оказалось, артисты создают новый проект под названием «Конфетка».

О новом проекте известно пока что мало. Отмечается только, что главная цель данного телешоу – это объединить юмор и музыку. Малоизвестную музыку они будут превращать в настоящие хиты.

Мы попытаемся превратить альянс музыки и юмора в совершенно новый тренд. Давно смешной музыки не было! После Эдуарда Сурового огромный провал, — высказался Гарик Мартиросян.