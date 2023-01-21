МК: иностранные журналисты, попав в Украину, увидели правду и поняли, что мир был обманут

В настоящее время число тех, кто хочет снимать художественные кинофильмы патриотического содержания, возросло. В частности, идет активная подготовка к съемке картины под названием «Окрапленные-Z», пишет МК.

Ее общая стоимость оценивается в 291 миллион рублей. Государство должно выделить порядка 166,4 миллиона рублей. По сюжету ленты, группа иностранных журналистов попадает в Укарину, где видит правду, понимая, что весь мир был обманут. Наемникам ставят задачу по уничтожению репортеров, поскольку Америка не хочет, чтобы правда наружу вышла. Группе спецназа РФ ставится задача на спасение этих журналистов.

Добавим, что «Окрапленные- Z» рассчитан на широкую аудиторию от 14 лет, поскольку жанр фильма сочетает и драму, и мелодраму, и юмор, и экшен. Картину планируют дублировать на иностранные языки и «разместить на разных интернет-платформах».

Кстати, это далеко не единственный кинофильм, в котором предполагается показать героизм солдат в зоне СВО. Аналогичные цели — продвигать «своих героев» - преследуют авторы проектов «Придет Никита и Победит», «Демонстрация флага», «Наследники», «Пока я тебя искал».