Начались съёмки нового сезона россиского сериала «Склифосовский»

В Москве начались съемки 11 сезона многосерийного фильма телеканала "Россия 1" "Склифосовский". Сюжет новых серий и дата выхода пока что держатся в секрете. Известно лишь то, что съемки привнесли много нового в сюжет.

Как оказалось, проект покинет большая часть актерского состава, что обусловлено сюжетным поворотом этой истории. Так, появится новый персонаж — главный врач в исполнении актера Романа Мадянова, который устроит аттестацию и по ее итогам уволит некоторых сотрудников.

Героиню Марии Куликовой Нарочинскую ждут изменения. Она получит в наследство дом, но это приведет к неожиданному повороту в жизни Брагина (Максим Аверин). К тому же один из героев заразится неизвестным вирусом, а в отделении объявят карантин. В новом сезоне появятся именитые артисты: Нина Усатова, Александр Сирин, Елена Яковлева и другие.

По словам исполнителя главной роли телесериала Максима Аверина, он был счастлив находиться на одной площадке вместе с теми коллегами, к которым сильно привык за все 11 лет.